Brouwer/Van de Velde und Vitória/Hege holen sich die Titel beim Queen & King of the Court Utrecht 2025

Die Beach Volleyball-Elite traf sich in Utrecht zum Queen & King of the Court Event. Das mobile Stadion alleine war schon ein Hingucker, die Teams brachten die Stimmung dann zum Kochen. Das einzigartige Format, bei dem mit mehreren Teams auf Zeit gespielt sorgt regelmäßig für Spannung und Ballwechsel zum Staunen. Die Lokalmatadoren Brouwer/Van de Velde und das brasilianische Team Vitória/Hege durften sich gestern Abend die Siegerkronen aufsetzen. Beide Teams sicherten sich ihre 15 Punkte in der entscheidenden dritten Runde vor der 15-Minuten-Marke und wurden damit zu den Kings & Queens of Utrecht gekürt.