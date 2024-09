Das amerikanische Duo Kraft/Cannon feiert den Heimsieg in Miami Beach bei Queen and King of the Court 2024

Einige der besten Beachvolleyballteams kämpften in Miami um den Titel der Queens & Kings of the Court. In einem spannenden Finale in Miami Beach siegte bei den Männern das Niederländische Duo Meeuwsen/De Groot, wohingegen bei den Frauen ein US-Team die Heimfans verzauberte. Kraft/Cannon sicherten wurden zu den Queens gekürt. Die deutsche Beach Volleyballikone Laura Ludwig verpasste bei ihrem letzten Turnier das Finale mit fünf Teams nur denkbar knapp und wurde zusammen mit ihrer langjährigen Rivalin Ágatha aus Brasilien 6. Für Robert Meeuwsen, den früheren Weltmeister und Bronzemedaillengewinner bei Olympia war es ein krönender Abschluss seiner erfolgreichen Beach Volleyballkarriere, den er zusammen mit seinem Landsmann Yorick de Groot feiern konnte. Platz Zwei belegten Hagen Smith & Logan Webber aus den USA und Bronze ging an Mees Sengers (NED) und Tim Brewster (USA). Bei den Frauen war das amerikanische Duo um Megan Kraft & Terese Cannon siegreich. Platz Zwei ging an Seixas Barbara aus Brasilien & Marie-Sára Stochlová aus Tschechien. Das Podium komplettierte Kim Hildreth & Chloe Loreen aus den USA.