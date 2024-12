Nach den ersten zwei Stopps in Thun (SUI) und Innsbruck (AUT) reisten 50 Freestyle Snowboarder und Freeskier aus 19 Ländern nach Den Haag (NED) zum dritten und letzten Stopp der Rock A Rail Ski & Snowboard Tour 2024, um die Toursieger zu krönen. Beim Snowfest Den Haag ist der gigantische Rock A Rail Cage – eine 43 Meter lange, 17 Meter breite und 7,5 Meter hohe Konstruktion, die kreative und wagemutige Tricks ermöglicht – erneut das große Highlight. Der Deutsche Leon Gütl Freestyle Snowboarder gewinnt den letzten Stopp und holt den Toursieg des Rock-A-Rail-Wettbewerbs! Im Rock A Rail Snowboard-Wettbewerb zeigt der amtierende Champion der Männer, Leon Gütl aus Deutschland, eine exzellente Ausführung u.a. bei seinem massive Gap to Switch Backside 270 to forward auf dem Kink Rail, womit er sich den ersten Platz beim letzten Stopp sicherte sowie auch den Tourwertung gewinnt. Der aus Den Haag stammende Senna Van Drunen (NED) begeistert das heimische Publikum und landet auf Platz 2, gefolgt von seinem Landsmann Casper Holtzapfel. Bei den Frauen holt sich Paula Benito (ESP) den Gesamtsieg, obwohl sie bei diesem Stopp das Finale verpasste. Stattdessen zeigt die Finnin Telma Sarkipaju eine tolle Leistung und holt sich den Sieg. Die Spanierin Nata Sanchez und die Japanerin Hurana Suica Ishiara komplettieren das Podium bei den Frauen.