Die erste Ausgabe des Nedbank Gravel Burn ist Geschichte. Das 7-tägige Gravel-Etappen-Rennen in Südafrika führte die 500 Profis und Amateure auf über 800km durch das West- und Ost-Kap Südafrikas. Vom Start am Meer in Knysna, durch die Wälder, das Great Karoo, die Buschfelder bis zum großen Finale im Game Reserve. Das Profistartfeld war gespickt mit internationalen Topstars aus allen verschiedenen Radsportklassen wie: Tom Pidcock (GBR – zweimaliger MTB-Olympiasieger, Tour de France Etappensieger und kürzlich erst Top drei in der Vuelta), Matthew Beers (RSA - 3-maliger Cape Epic Gewinner), Alistair Brownlee (GBR – zweifacher Triathlon Olympiasieger), sowie Allison Jackson (CAN – Paris Roubaix Femmes Siegerin 2023).
Sport Der Deutsche Lukas Baum wird 5. auf der Schlussetappe beim Nedbank Gravel Burn
02.11.2025 - 12:36 Uhr