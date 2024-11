Die Qatar Airways GKA Kite World Tour 2024 veranstaltete in dieser Woche den zweiten von insgesamt drei Stopps der Freestyle-Disziplin in Cauipe im Nordosten Brasiliens. Die besten Freestyle-Kiteboarder der Welt beeindrucken beim Copa Kitley GKA Freestyle Kite World Cup 2024 mit unglaublichen Tricks und Sprüngen in der Luft. Das flache Wasser in Kombination mit starken Winden in der Lagune sorgen für perfekte Bedingungen. Die GKA Freestyle Weltmeister werden dann beim finalen Weltcup in Fuwairit (QAT) gekrönt, der von 10. bis 14. Dezember stattfinden wird. Der Schweizer Freestyle-Kiter Maxime Chabloz holt seinen ersten Weltcupsieg und kann sich in einem engen Finale gegen Arthur Guillebert aus Frankreich durchsetzen. Bruna Kajiya holt mit ihrem Sieg in Brasilien den zweiten Sieg in Folge.