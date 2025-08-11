Der GWA Wingfoil World Cup Gran Canaria, der letzte Stopp der Surf-Freestyle-Saison 2025, hat offiziell am Playa El Burrero gestartet. Die Wettkämpfe finden vom 5. bis 8. August statt. Am ersten Wettkampftag wurden bereits vier Runden der Herren, sowie die erste Runde der Damen ausgetragen. Mit konstanten 25 Knoten Wind, herrschen derzeit ideale Bedingungen für Spitzenleistungen. Insgesamt kämpfen 28 Männer und 14 Frauen aus 12 Nationen um den Weltmeistertitel. Gran Canaria ist bereits zum dritten Mal Gastgeber eines GWA Wingfoil World Cups. Die amtierenden zweifachen Weltmeister und aktuellen Gesamtführenden, Chris MacDonald (USA) und Nia Suardiaz (ESP), starten als Favoriten in das Event. Dicht dahinter folgen bei den Männern Benjamin Castenskiold (DEN) und Tomas Acherer (AUT), und bei den Frauen Mar De Arce (ESP) und Manon Dupé (FRA). Ein spannendes Saisonfinale ist garantiert.