Die bekannte Stabhochsprung- und Weitsprungveranstaltung, die Golden Fly Series, fand zum ersten Mal in Genf, Schweiz, statt, und zwar am malerischen Ufer des Genfer Sees, in der Nähe des berühmten Jet d’Eau mit seinem 140 Meter hohen Wasserstrahl. Am 21. September traten einige der weltbesten Weitspringer und Stabhochspringer auf der größten WA-zertifizierten mobilen Leichtathletikanlage der Welt, bekannt als „The FlySwat“, an, um wichtige Weltranglistenpunkte zu sammeln. Neunzehn Weltklasseathleten aus vier Kontinenten kämpften um einen Platz auf dem Siegerpodest. Im Stabhochsprung der Männer sicherte sich der Amerikaner Austin Miller mit 5,60 Metern den Sieg. Sein Landsmann Matt Ludwig wurde mit 5,50 Metern Zweiter. Ivan Geronimo Seric aus Kroatien übersprang ebenfalls 5,50 Meter und wurde aufgrund der Fehlversuchsregel Dritter. Im Stabhochsprung der Frauen sicherte sich die Schweizerin Angelica Moser mit 4,70 Metern im zweiten Versuch den Titel und stellt damit einen neuen Golden Fly Series Rekord auf. Die Belgierin Elien Vekemans zeigte eine starke Leistung und wurde mit 4,50 Metern Zweiter. Dritte wurde die Olympia-Dritte von 2020, Holly Bradshaw aus Großbritannien, die ihre erfolgreiche Karriere in Genf mit 4,20 Metern beendete.