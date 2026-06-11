Sonntag Abend fand vor ausverkauftem Haus in der Active City Arena das Finale von „Queen & King of the Court Hamburg“ statt. Tausende Fans erlebten das ganze Wochenende über Beachvolleyball auf Weltklasseniveau, wobei deutsche Stars und internationale Elite-Teams für ein unvergessliches Spektakel sorgten. Nach einem spannenden Finaltag wurden Devon Newberry & Savvy Simo (Cory) (USA) sowie das lettische Duo Martins Plavins & Kristians Fokerots, Europameister 2024, zu den neuen Queens und Kings von Hamburg gekrönt. Für beide Teams ist dies der erste Queen & King of the Court Titel. Das Deutsche Duo Paul Henning und Lukas Pfretzschner belegte einen starken 3. Platz. Nils Ehlers wurde zusammen mit seinem spanischen Partner Alejandro Huerta Vierter. Die Favoritinnen bei den Frauen, Cinja Tillmann und Svenja Müller, schafften es ebenfalls ins Finale und wurden Fünfte.