Die DFB-Frauen sind zurück: Vorbereitungen auf die EM in der Schweiz laufen

Seit gestern ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wieder zu Gast in Mittelfranken. Wie schon vor der Weltmeisterschaft 2023 bereitet sich das Team auf dem adidas Homeground in Herzogenaurach auf das nächste große Turnier vor – diesmal auf die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz.