Die neue Saison der GKA Kite World Tour startet in Sal, Kap Verde, inmitten spektakulärer Wellen

Die Saison 2025 der GKA Kite World Tour beginnt mit dem ersten Weltcup in den Disziplin Kite-Surf, der im Wetterfenster vom 13. bis 21. März in Sal, Kap Verde stattfindet. Der felsige Pointbreak von Ponta Preta oder die sandige Küste am Kite Beach werden den besten Kitesurfern der Welt erneut ideale Bedingungen bieten. Die amtierenden GKA Kite-Surf Weltmeister Gabriel Benetton aus Brasilien und Capucine Delannoy aus Frankreich, sind bereit ihren Titel zu verteidigen.