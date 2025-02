Können die Blauen in Walldorf nachlegen? Sportredakteur Jürgen Frey wagt einen Ausblick auf das Spiel der Stuttgarter Kickers am Samstag (01.03.2025) beim FC Astoria Walldorf. Mit einem Erfolg im Kraichgau am 22. Spieltag könnten die Degerlocher den Rückstand auf Tabellenführer TSG Hoffenheim II weiter verkürzen. Anpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 14 Uhr. Wir übertragen die Partie der Blauen live im Stream.