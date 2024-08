Bei traumhaften Bedingungen sind die iQFOiL U23 Weltmeisterschaften in Silvaplana, in der Schweiz gestartet. Sowohl die Männer als auch die Frauen haben heute 4 intensive Slalomrennen absolviert und dabei unglaubliches Können und Entschlossenheit auf dem Wasser bewiesen. Bei den Frauen liegt Daniela Peleg aus Israel mit 3 Siegen in Führung, während Finn Hawkins aus Großbritannien mit 3 Siegen bei den Männern ebenfalls einen starken Start hingelegt hat. Bei noch 5 ausstehenden Tagen fängt der Wettbewerb gerade erst an.