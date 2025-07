Die Vorbereitungen laufen: Special Olympics Landesspiele in Erlangen

Ab kommenden Montag finden in Erlangen fünf Tage lang die Special Olympics Landesspiele Bayern statt. Dabei geht es nicht nur ums "Höher, Schneller, Weiter", sondern auch ums "Mutiger". Die Special Olympics wurden in den 1960er Jahren von der Schwester von John F. Kennedy gegründet. Die Idee war, Menschen mit geistiger Behinderung an Sportaktivitäten zu beteiligen. Heute sind sie die größte, internationale vom IOC anerkannte Sportorganisation für geistig Beeinträchtigte.