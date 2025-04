Drake hat seinen Rechtsstreit mit der Universal Music Group durch die Einreichung einer geänderten Klage wegen Verleumdung und Belästigung eskalieren lassen. Der Rapper argumentiert, dass der Super Bowl-Auftritt von Kendrick Lamar seine Behauptung stützt, dass 'Not Like Us' verleumderisch ist. In der aktualisierten Klageschrift wird darauf hingewiesen, dass die NFL das Wort „pädophil“ aus Lamars Auftritt zensiert hat, was darauf schließen lässt, dass der Begriff als verleumderisch gilt. Drake behauptet, dass die unzensierte Version, die immer noch von UMG vertrieben wird, seinem Ruf schadet, vor allem, weil der Song während des Super Bowls und der Grammy-Verleihung veröffentlicht wurde. In der 107-seitigen geänderten Klageschrift wird behauptet, dass durch diese Ereignisse Millionen von Menschen, darunter auch Kinder, den Song kennengelernt haben und der Glaube verbreitet wurde, Drake sei ein „zertifizierter Pädophiler“. Während die Super-Bowl-Version diesen speziellen Satz gedämpft hat, enthielt sie andere Texte, die laut Drake ebenso schädlich sind. In der ursprünglich im Januar eingereichten Klage wird nun auch behauptet, dass die weite Verbreitung des Songs zu einem Anstieg der Drohungen gegen Drake und seine Familie geführt hat. Der Rapper beschuldigt UMG, ein Auge zuzudrücken, wenn Dritte Bots einsetzen, um die Verkaufszahlen zu steigern, und behauptet, das Label profitiere weiterhin von dem Song, während es gleichzeitig zulasse, dass sein Ruf geschädigt werde. UMG hat die Klage als „leichtfertig“ und „rücksichtslos“ bezeichnet und behauptet, Drake werde von seinen Anwälten in die Irre geführt und versuche, sich von der Niederlage in seinem Rap-Battle mit Lamar zu erholen. Das Label plant, bis zum 7. Mai einen Antrag auf Abweisung der geänderten Klage zu stellen. Rechtsexperten sagen, dass Drake einen schweren Kampf vor sich hat. Viele sehen die Klage als eine Mischung aus juristischen Bemühungen und PR-Maßnahmen.