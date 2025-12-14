Matthias Malmedie ist in Abu Dhabi bekannt wie ein bunter Hund und wurde von den autoverrückten Arabern schon mehrfach herausgefordert. Doch jetzt wartet der wohl härteste Gegner auf ihn - oder besser, Gegnerin! Karolina Pilarczyk, die Driftqueen. Sie ist Europameisterin und gehört zur absoluten Elite der europäischen Driftszene. Dafür trainiert sie auch oft in Abu Dhabi. Karolina ist der Meinung, Matthias hatte bisher zu leichte Gegner im Wüstenstaat und will gegen ihn in einer Challenge antreten. Mit einem getunten Mercedes SLS Motors mit 700 PS gehen Matthias und Karolina auf die Drift-Strecke. Kann Matthias die europäische Drift-Queen tatsächlich schlagen?