Ende der sieglosen Serie | VfL Bochum 0:4 VfB Stuttgart | 90 plus 3

Der VfB beendet seine sieglose Serie in der Bundesliga und gewinnt in Bochum. Die Stuttgarter waren deutlich überlegen und sicherten sich den Sieg durch ein frühes Tor von Jeff Chabot und drei weitere Tore von Ermedin Demirovic. David Scheu mit unseren 90 plus 3.