Am Donnerstagabend wird Stuttgart Schauplatz eines Spitzenspiels in der Nations League – und geballte Starpower ist im Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich zu Gast. Bereits am Mittwochabend trafen die Stars der spanischen Nationalmannschaft gegen 20.45 Uhr im Kessel ein. Vor dem Hotel Steigenberger Graf Zeppelin am Hauptbahnhof wurden sie lautstark von Spanien-Fans empfangen.