Pünktlich wie auf Knopfdruck sorgte Neuschnee für eine wunderschöne Winterkulisse für die vierte Ausgabe des Snowfest Innsbruck (AUT). Beim Rock A Rail Freeski Contest brillierte der Norweger William Bostadlokken mit einer beeindruckenden Trickkombination und sicherte sich den wohlverdienten Sieg. Ryan Stevenson (USA), der Sieger des Vorjahres in Innsbruck, landete auf Platz zwei und der Italiener Stefano Gallina komplettierte das Podium. Bei den Frauen nutzten die Österreicherinnen Laura Wallner und Sarah Schönach ihren Heimvorteil und sicherten sich den Sieg bzw. den zweiten Platz, Ella Hall aus Großbritannien kam auf Platz 3.