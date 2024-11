Die Qatar Airways GKA Kite World Tour 2024 wird vom 12. bis 15. Novemberin Cauipe im Nordosten Brasiliens den zweiten Stopp der Freestyle-Disziplin ausrichten. Der Copa Kitley GKA Freestyle Kite World Cup wird intensive Wettkämpfe in den flachen Gewässern und starken Winden der Lagune zeigen, die für ihre stadionähnliche Kulisse und lebhafte Atmosphäre bekannt ist. Zu den Top-Favoriten gehören der Schweizer Maxime Chabloz, der sich nach seinem zweiten Platz in Dünkirchen in guter Form befindet, und der Franzose Arthur Guillebert, der den Saisonauftakt auf heimischem Gewässer gewann. Aufstrebende Talente wie Finn Flügel (Deutschland) und Matteo Dorotini (Italien) werden versuchen, sich einen Namen zu machen, während die ehemaligen Weltmeister Gianmaria Coccoluto ( ITA ) und Tom Bridge (GBR ) ihren ganz eigenen Stil in die Veranstaltung einbringen werden. Bruna Kajiya, die amtierende vierfache Weltmeisterinaus Brasilien, wird versuchen, auf heimischen Gewässern zu dominieren, während die Spanierin Rita Arnaus und die Newcomerin Kaya Lehmann (DEN) bei den Frauen harte Konkurrenz erwarten.