Der VfB Stuttgart verliert erneut nach Führung. Beim 1:2 gegen Werder Bremen muss Nick Woltemade in der 65. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. In der Folge verlieren die Stuttgarter die Kontrolle und müssen sich Werder geschlagen geben. Dirk Preiß mit unseren 90 plus 3.