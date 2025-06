Ghio (FRA) und Spanu (ITA) triumphieren beim Wingfoil World Cup in Silvaplana

An Tag 5 des Ensis ENGADINWIND WingFoil Racing World Cups trafen die besten Wingfoiler des Events am Silvaplanersee ein. Die ganze Woche über konnte man sich auf das Einsetzen des Maloja-Winds – der lokalen Thermik, die normalerweise zur Mittagszeit einsetzt – beinahe auf die Minute verlassen. Doch heute blieb er aus. Dennoch gab es einen spektakulären und spannenden Finaltag im Wettkampf der Herren und Frauen. Einzig das Golden Ticket Race der Männer fiel dem Wetter zum Opfer. Als Zehntplatzierter der Qualifikation erhielt Gregorio Pugliese dennoch den letzten freien Platz in der Medal Series.