Duell der Muscle-Cars: Niki Schelle und Jan Seyffarth lassen es richtig krachen. Auf dem Nürburgring lassen sie den Camaro ZL1 mit 700 PS gegen die Corvette Z06 mit 770 PS gegeneinander antreten. Beide Fahrzeuge wurden von Geiger Cars ordentlich aufbereitet und ziehen uns wortwörtlich die Lederhosen aus. Doch wer wird am Ende der Sieger sein und für welches Auto entscheiden sich unsere Zuschauer? GRIP hat den Beitrag im Rahmen von "GRIP - Das Motorevent" 2018 auf dem Nürburgring gedreht. Du möchtest auch gerne mal bei einem GRIP-Dreh den Moderatoren über die Schulter schauen? Dann sei dabei - bei "GRIP - Das Motorevent" 2019! Alle Infos findest du bei: https://grip-dasmotorevent.de/