Englische Fußballer setzen bei häufigen Krämpfen auf ein Getränk, das viele wegwerfen. Wieso Sie es ausprobieren sollten, verraten wir in diesem Video. Profi-Sportler schwören auf ein einfaches Hausmittel, das oft im Müll landet: Gurkenwasser. Vor allem englische Fußballer setzen es ein, um Muskelkrämpfe schnell zu lösen. Studien zeigen, dass der saure Geschmack die Nervenzellen beeinflusst und so die Krampfdauer halbiert. Muskelkrämpfe treten häufig in der Wade auf und können durch Nährstoffmangel, Stress oder falsche Durchblutung entstehen. Eine Langzeitübung hat erwiesen, dass neben Magnesium und Chinin-Sulfaten auch Dehnübungen zur Vorbeugung helfen. Besonders nachts können Krämpfe den Schlaf stören. Hier helfen gezielte Dehnungen oder Wadenwickel. Auch Faszien spielen eine Rolle bei Krämpfen. Verklebtes Bindegewebe kann die Muskelfunktion einschränken. Mit regelmäßigen Faszienübungen lassen sich Krämpfe möglicherweise vermeiden. Anderer Ursachen für Krämpfe, sind auch ein fehlerhafter Rückenmarksreflex oder eine beeinträchtigte Blutzirkulation durch zu enge Socken. Auch bestimmte Medikamente und Diabetes können krampfende Waden verursachen.