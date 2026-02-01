Mit dem Einzug ins Finale feiern die deutschen Handballer ihren größten Erfolg seit der olympischen Silbermedaille vor zwei Jahren in Paris. Das EM-Finale Deutschland gegen Dänemark läuft live und frei empfangbar im ZDF. Die Übertragung aus Herning beginnt um 17:45 Uhr, das Spiel selbst startet um 18:00 Uhr. Online ist das Finale kostenlos im ZDF-Stream auf sportstudio.de zu sehen. Die Fans hoffen nach dem Erfolg von 2016 auf einen erneuten Titelgewinn.
Sport Hier läuft das Handball-EM-Finale Deutschland vs. Dänemark live im TV & Stream
01.02.2026 - 17:32 Uhr