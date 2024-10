Holstein Kiel will Meister Leverkusen ärgern

Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) bleibt trotz des holprigen Starts in die Fußball-Bundesliga optimistisch. Am Samstag sind die Störche bei Meister Leverkusen zu Gast und wollen es dort besser machen als beim Heimspiel gegen Frankfurt. Nach der Niederlage gegen die Eintracht bleibt Kiel Tabellenletzter. Dennoch sieht der Kieler Coach seine Mannschaft gut aufgestellt. Holstein Kiels Bilanz nach fünf Spieltagen ist bislang ernüchternd. Nur ein Punkt, letzter Tabellenplatz, 17 Gegentore. Anpfiff der Partie in Leverkusen ist Samstag um 15:30 Uhr.