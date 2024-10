Ice Tigers unterliegen Iserlohn: Gegen Straubing müssen Tore für Nürnberg her

Die Nürnberg Ice Tigers mussten sich gestern Abend gegen Iserlohn mit 0:4 auf heimischen Eis geschlagen geben. Der Iserlohner Goalie und Ex-Nürnberger Andreas Jenike lässt seinen Ex-Club verzweifeln. Es ist bereits die vierte Niederlage in Folge mit einer deutlichen Tordifferenz: Nur 6 eigene Treffer, aber dafür 24 Gegentore. Die Ice Tigers dementsprechend gefrustet. Die Stimmung der Spieler, aber trotzdem verhältnismäßig gut. Viel Zeit für Regeneration bleibt aktuell nicht. Schon vier Spiele in den letzten zehm Tagen haben die Tiger hinter sich. Am Sonntag wartet mit Straubing das Fünfte.