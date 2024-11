Imposanter Spielertunnel in Belgrad - Der VfB Stuttgart am Tag vor dem Champions-League-Spiel

Der VfB Stuttgart trifft in der Champions League auf den Roten Stern. Am morgigen Mittwochabend (18:45 Uhr) ist Anpfiff in Belgrad. Christian Pavlic und David Scheu berichten über den Tag vor dem Spiel - und den besonderen Spielertunnel.