Am Donnerstag ist wieder Sesseltag mit Philipp! Diesmal stehen auch die Schultern im Mittelpunkt: Mit kleinen Kreisen lockern wir verspannte Muskeln und lösen Verklebungen – egal ob im Sitzen oder Stehen. Wichtig ist, die Schultern täglich zu bewegen. Philipp zeigt, wie man mit einfachen Übungen nach hinten kreist, die Arme ausstreckt und sofort spürt, wie es im Körper arbeitet – manchmal sogar mit einem befreienden Knacks.