Von Samstag, den 20. September, bis Samstag, den 27. September, läuft deutschlandweit die „SportWoche für Alle“ des Deutschen Behindertensportverbands. Ziel ist es, Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderung bekannter zu machen und echte Teilhabe zu fördern. Über 250 Vereine laden schon jetzt zu inklusiven Aktionen ein – vom Rollstuhlbasketball über Sitzvolleyball bis hin zum Deutschen Sportabzeichen. Auch der Post SV Nürnberg macht mit und öffnet in dieser Woche seine Hallen, damit jeder verschiedene Sportarten ausprobieren kann. Interessierte sollten sich vorher anmelden. Die Aktion will zeigen: Sport verbindet und Teilhabe soll überall selbstverständlich werden.