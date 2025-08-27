Serena Williams ist nach der Ankündigung einer Partnerschaft zur Förderung von GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion unter Beschuss geraten, wobei die Schauspielerin und Aktivistin Jameela Jamil die Kritik anführt. Williams hat im Vorfeld der US Open eine Reihe von Medienauftritten absolviert und dabei ihre Verwendung von GLP-1-Medikamenten im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Telemedizinunternehmen Ro bekannt gegeben. Williams' Ehemann, Alexis Ohanian, ist ebenfalls ein wichtiger Investor und Vorstandsmitglied von Ro. Medikamente wie Ozempic und Wegovy, die zur GLP-1-Klasse gehören, erfreuen sich aufgrund ihrer dramatischen Gewichtsabnahmeeffekte zunehmender Beliebtheit. Jamil kritisierte diesen Schritt jedoch in einem langen Social-Media-Beitrag und argumentierte, dass Prominente mit Zugang zu erstklassiger medizinischer Versorgung nicht zur massenhaften Einnahme riskanter Medikamente ermutigen sollten. „Diese Medikamente haben ihren Preis“, schrieb sie und führte mögliche Nebenwirkungen wie „Lähmung des Magensystems, Pankreatitis, Krebs, Haarausfall, Osteoporose und schwere Unterernährung“ an. Jamil erwähnte außerdem „Muskelabbau, Depressionen, Schilddrüsenprobleme, Erblindung und Stoffwechselstörungen“ und behauptete, dass viele Anwender nach Absetzen des Medikaments wieder an Gewicht zunehmen.