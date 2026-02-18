Es war schon angekündigt, jetzt ist es offiziell: Heiraten im Stadion – das ist künftig in Nürnberg möglich: Das Max-Morlock-Stadion wird neuer offizieller Trauort der Stadt – und ist damit die erste standesamtliche Location unter freiem Himmel. Brautpaare laufen wie die Profis des 1. FC Nürnberg durch den Spielertunnel ins Stadion ein und geben sich direkt am Spielfeldrand das Ja-Wort – auf Wunsch mit Musik über die Stadionlautsprecher und eigenem Foto auf der Anzeigetafel. Die Premiere ist für den 17. April 2026 geplant. Für die besondere Kulisse fallen zusätzliche Kosten von 500 Euro an.