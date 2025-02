Kendrick Lamar hat verraten, dass es bei seiner Super Bowl LIX-Halbzeitshow um „Storytelling“ gehen wird und „die Leute zum Zuhören bringen wird“. Der Rapper aus Compton setzte sich mit Ebro Darden und Nadeska Alexis zusammen, um über seinen Super Bowl-Auftritt zu sprechen, der das erste Mal ist, dass ein Solo-Rap-Act die 13-minütige Show anführt. Lamar vermied es, über seine Fehde mit dem Toronto-Rapper Drake zu sprechen, aber er erklärte, dass er mit seinen Diss-Tracks und dem Überraschungsalbum GMX zu den Ursprüngen des Rap zurückkehren wollte. „Ich glaube, viele Leute haben den Rap in den Hintergrund gedrängt - man hat nicht mehr den Biss, man hat nicht mehr den Biss gesehen. Meine Absicht war es, glaube ich, vom ersten Tag an, die Natur des Sports zu erhalten ... Ich liebe es, wenn Künstler die Zähne zusammenbeißen. Ich schaue mir immer noch Battle-Raps an ... Das war schon immer die Kerndefinition dessen, was ich bin“, erklärte er. Der R&B-Star SZA wird als besonderer Gast an der Seite des Rappers auftreten, da die beiden im April ihre „Grand National Tour“ beginnen. Lamar drückte seine Bewunderung für seinen besonderen Gast aus und sagte: „Ich fühle mich einfach geehrt, neben ihrem Talent zu stehen.“ Der 37-Jährige nahm für seinen Track 'Not Like Us' fünf Grammy Awards mit nach Hause und gewann den Song des Jahres, die beste Rap-Performance, den besten Rap-Song, das beste Musikvideo und die Platte des Jahres.