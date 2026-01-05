„Jimmy Kimmel Live“ gewann den Critics' Choice Award als beste Talkshow, woraufhin Jimmy Kimmel in seiner Dankesrede seinen Erzfeind „Donald Jennifer Trump“ erwähnte. „Ein FIFA-Friedenspreis wäre besser gewesen, aber das hier ist auch nett“, scherzte Kimmel, nachdem er zusammen mit seiner Frau und der Co-Chefin der Show, Molly McNearney, die Bühne betreten hatte. Kimmel bedankte sich bei seinen Kollegen aus dem Late-Night-Bereich für deren Unterstützung während der Suspendierung seiner Show und sagte: „Wir teilen diesen Preis mit unseren Kollegen im Late Night.“ Er würdigte auch weitere Unterstützer aus der Branche und erklärte, sie hätten „uns daran erinnert, dass wir die Meinungsfreiheit in dieser Stadt oder in diesem Land nicht als selbstverständlich ansehen“. Anschließend dankte Kimmel dem Präsidenten und erklärte: „Vor allem möchte ich unserem Präsidenten, Donald Jennifer Trump, danken.“ Er fügte hinzu: „Danke, Herr Präsident, für all die vielen lächerlichen Dinge, die Sie jeden einzelnen Tag tun“, und ergänzte: „Wir können es kaum erwarten, morgen Abend wieder auf Sendung zu gehen, um darüber zu sprechen.“ Hinter den Kulissen bezeichnete Kimmel das vergangene Jahr als „fast eine Nahtoderfahrung“ und sagte, er habe sich gefühlt wie „Tom Sawyer und Huckleberry Finn, die ihre eigene Beerdigung beobachten“. „Jimmy Kimmel Live“ war im September 2025 von ABC ausgesetzt worden, nachdem es Kritik an Kimmels On-Air-Kommentaren gab, in denen er Trump und seine Anhänger dafür kritisierte, den Tod von Charlie Kirk zu politisieren.