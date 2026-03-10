Ohne einen Vertrag in der Tasche fuhr Paolo Rizzo einst von Franken nach Stuttgart. Im Auto erfuhr er, dass er bei den dortigen Kickers nun doch nur für die zweite Mannschaft eingeplant sei. Quasi noch auf der Autobahn machte der 23-Jährige kehrt und spielte stattdessen für 150 Euro für den VfB Oldenburg. Als er im Trikot der Kickers Emden angeblich Lukas Podolski beleidigte, benötigte der heute 46-Jährige ungefähr zwei Monatsgehälter, um die Geldstrafe zu begleichen. Dabei habe ihm ein windiger Journalist eine gemeine Falle gestellt. Mit Daniel Ruppert sitzt ein Vertreter der schreibenden Zunft im Podcast-Studio und darf sich in Folge 59 viele weitere solcher Geschichten des Nürnberger Bar-Betreibers anhören. Mit Rizzo, der heuer noch auf einen Landesliga-Einsatz für den TSV Buch hofft, und Rico Röder spricht er außerdem über eine psychologische Sanktion des Schwabacher Trainers nach der Derbyniederlage in Unterreichenbach, muskelbepackte Amateurfußballer aus Poppenreuth und Erlangen sowie über einen nicht ganz jugendfreien Spruch auf einer Werbebande beim SC Großschwarzenlohe.