Bei den LAAX OPEN 2025 presented by Zalando (official FIS World Cup) kommt die Creme de la Creme im Freestyle Snowboarden und Freeski zusammen. Europas wichtigster Snowboard-Freestyle-Event findet zum 10. Mal in Folge am Crap Sogn Gion auf 2.252m.ü.M. statt und umfasst die Disziplinen Snowboard (Slopestyle & Halfpipe) sowie Freeski (Slopestyle). Das Ganze vor der Bergstation, die wie ein galaktisches Raumschiff aussieht. Insgesamt sind 210.000 CHF Preisgeld für die Besten des Teilnehmerfeldes bereit - unter ihnen sind Olympiasieger, Weltmeister*innen, Newcomer – etwa 300 Rider aus 25 Ländern. Als Höhepunkte gelten mit Sicherheit die Finaltage Freitag, 17.01.2025, und Samstag, 18.01.2025.