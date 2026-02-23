Die Tuning-Firma Underground Racing aus den USA besitzt nicht nur unter PS-Fans längst Kultstatus. Kein Wunder, schließlich bauen die US-Boys die extremsten und schnellsten Lamborghini der Welt. Und das sogar mit Straßenzulassung! Die gedopten Kampfstiere halten derzeit mehrere Geschwindigkeits-Weltrekorde und werden dafür auf der ganzen Welt via Internet gefeiert. Eine dieser kranken Kreationen hat es tatsächlich nach Deutschland geschafft: ein Gallardo Superleggera mit irrwitzigen 1500 PS! GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie hat exklusiv die Gelegenheit, den Power-Stier von der Kette zu lassen. Außerdem muss der Über-Lambo auf dem Prüfstand beweisen, ob er wirklich die versprochenen 1500 Pferde drückt - und das vor Hunderten von Fans!