Der Coupe Aéronautique Gordon Bennett - die FAI-Langstrecken-Weltmeisterschaft im Gasballonfahren - ist der älteste und prestigeträchtigste Wettbewerb der Luftfahrt und die ultimative Herausforderung. Bei der 67. Auflage stiegen einundzwanzig Gasballone in den Himmel über Münster. Die Zweierteams an Bord der Ballone haben nur ein Ziel: die weiteste Distanz zurückzulegen. In Zusammenarbeit mit den Boden Teams wird versucht die Meteorologische Aktivität zu nutzen, um innerhalb des festgelegten Wettbewerbsgebiets in Europa zu navigieren. Unter den Teilnehmern sind die amtierenden Sieger Eric Decellières und Benoit Havret aus Frankreich, sowie das legendäre deutsche Duo und die 2022 Gewinner, Wilhelm Eimers und sein Sohn Benjamin Eimers. Es ist das achte Mal, dass Deutschland Gastgeber dieser traditionellen Ballonfahrt ist. Die Eröffnung wurde mit dem faszinierenden „Night Glow“ gefeiert, bei dem die Ballons in einer atemberaubenden Inszenierung beleuchtet wurden.