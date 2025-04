Langenzersdorf | Sport, Sonne und Service – ein aktiver Sonntag in der Seeschlach

Am Sonntag, den 27. April 2025, verwandelte sich das Erholungsgebiet Seeschlacht in Langenzersdorf in einen lebendigen Treffpunkt für Sportbegeisterte jeden Alters. Im Rahmen des Laufs RunLE lud die Marktgemeinde gleich zu zwei Veranstaltungen ein: dem Tag der Sportvereine und dem Rad- Service-Tag – und beide wurden bei traumhaftem Frühlingswetter bestens besucht