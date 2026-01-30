Der VfB Stuttgart gewinnt gegen die Young Boys Bern mit 3:2, verpasst aber den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Nach einem Traumstart verlor der VfB zeitweise die Kontrolle über das Spiel, bevor es in der Schlussphase zu einem offenen Schlagabtausch kam. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Chema in der 90. Minute! Philipp Maisel und Christian Pavlic mit unserem 90+3 inklusive dem Video der kompletten Choreo der VfB-Fans.