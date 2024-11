Die Qatar Airways GKA Kite World Tour 2024 feierte ihr Debüt an der brasilianischen Küste von Ibiraquera, wo die Kitesurf-Disziplin ihren letzten Stopp der Saison einlegte. Das Event fand vom 19. bis 26. Oktober statt. Am Sandstrand von Ibiraquera kämpften 21 Männer und 12 Frauen aus 10 Ländern um den Weltmeistertitel. Die neuen Qatar Airways GKA Kite-Surf Weltmeister heißen Gabriel Benetton aus Brasilien und Capucine Delannoy aus Frankreich. Bei den Herren gewann der Brasilianer Gabriel Benetton seinen ersten Qatar Airways GKA Kite-Surf-Weltmeistertitel auf heimischem Wasser in Brasilien. Benetton sicherte sich die Krone nach einem Sieg im Halbfinale, musste sich aber im Finale dem Spanier Matchu Lopes geschlagen geben. Lopes beendete die Saison mit einer herausragenden Leistung, setzte sich von der Konkurrenz ab und holte sich seinen ersten Saisonsieg. Um den dritten Platz kämpften die beiden Brasilianer Artur Morais und Guilly Brandão. Es war ein spannendes Duell, in dem beide in der letzten Welle beeindruckende Punktzahlen erzielten. Brandão wurde schließlich Dritter. Bei den Damen wurde die Französin Capucine Delannoy zur Qatar Airways GKA Kite-Surf-Weltmeisterin gekrönt, einen Titel, den sie sich mit konstanten Leistungen während der gesamten Saison verdient hatte. Delannoy sicherte sich außerdem den dritten Platz in einem spannenden Duell mit der Brasilianerin Kesiane Rodrigues. Die in Australien lebende Dänin Yasmina Bujanow sicherte sich ihren ersten Weltcup-Sieg mit einer beeindruckenden Leistung bei schwierigen Bedingungen, die höchste Wellen- und die beste Heat-Wertung bei den Damen. Im Finale traf Bujanow auf die Brasilianerin Sophia Abreu, die nur schwer mit Bujanow mithalten konnte und Zweite wurde.