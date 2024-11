Pop-Sensation Madonna hat verraten, für wen sie bei den kommenden Präsidentschaftswahlen stimmen wird, während sie aus Paris zurückfliegt, um zu wählen. Der 66-jährige Popstar verriet ihre Unterstützung in einem Instagram-Post, der Fotos von ihrer Reise nach Paris zeigt, und schrieb: "Ich musste nach Hause kommen, um zu wählen." Die „Like A Virgin“-Sängerin markierte dann Kamala Harris' Instagram-Account in der Bildunterschrift: „@kamalaharris For. President!!!!“ Mehrere Prominente haben sich kürzlich zur Unterstützung von Vizepräsidentin Harris geäußert, darunter Jennifer Aniston, die sie als „Stimme für Vernunft und menschlichen Anstand“ bezeichnete. Auch der Star der LA Lakers, LeBron James, unterstützte die Vizepräsidentin mit den Worten: „Wenn ich an meine Kinder und meine Familie denke und daran, wie sie aufwachsen werden, ist die Wahl für mich klar.“ Auch Hollywood-Star Leonardo DiCaprio sagte kürzlich, er werde für Harris stimmen, da Donald Trump „weiterhin die Fakten leugnet“ und „die Wissenschaft“ des Klimawandels leugnet.