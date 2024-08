Mann will Wasserski-Weltrekord brechen

Matthias Rumpel will auf Wasserskiern so lange fahren, wie noch keiner vor ihm. Das wären genau 24 Stunden und 5 Minuten. Er trainiert für diese Challenge schon seit November 2023. Ernährung, Muskelaufbau und immer wieder Wasserskifahren. Eigentlich hat er einen Straßenbaubetrieb, doch für dieses kraftzehrende Ereignis hat er sich extra seinen Jahresurlaub genommen, um auf der Wasserskianlage in Süsel (Schleswig-Holstein) jetzt den letzten Schliff zu bekommen.