Der GWA Wingfoil World Cup Gran Canaria, der letzte Stopp der Surf-Freestyle-Saison 2025, hat offiziell am Playa El Burrero gestartet. Die Wettkämpfe finden vom 5. bis 8. August statt. Nachdem der Däne Benjamin Castenskiold gestern bereits den Weltmeistertitel im Surf-Freestyle der Männer gewonnen hatte, stand am dritten Tag das Halbfinale und Finale der Frauen auf dem Programm. Dort sicherte sich die Deutsche Marie Schlittenbauer den Weltmeistertitel in der Surf-Freestyle-Disziplin. Germany’s Marie Schlittenbauer stormed to victory in the women’s surf-freestyle final, securing her first World Championship title in her debut season. She topped her semi-final ahead of Switzerland’s Zara Maillard, while Spain’s Mar de Arce impressed with a decisive Front Flip to win the other heat. In the title showdown, Schlittenbauer set the pace from the start and never looked back, holding off challenges from De Arce, Austria’s Viola Lippitsch, and Maillard. Despite a few late crashes, her lead remained unassailable. De Arce claimed silver, Lippitsch earned bronze, and Maillard finished fourth.