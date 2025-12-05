Die zweite Saison des Champions of the Future Academy Program 2025 endete vom 1. bis 3. Dezember mit einem spektakulären Finale auf der Karting-Anlage des Al Forsan International Sports Resort in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In der OK-N Senior-Kategorie krönte Markas Silkunas (LTU) seine dominierende Saison, indem er sich den Meistertitel 2025 sicherte und im ersten Finale nach einem engen Duell mit Dan Allemann (SUI) seinen siebten Saisonsieg einfuhr. Sara Matsui (JPN) komplettierte das Podium. Das zweite Finale sorgte für einen der dramatischsten Momente des Events: Chiara Battig (SUI) konnte eine große Lücke zur Spitzengruppe schließen und setzte sich nach einer herausragenden letzten Runde vor Allemann und Zac Green (GBR) durch. Silkunas schloss die Saison als Champion ab, Battig wurde Gesamtzweite und Wojciech Woda (POL) beendete das Jahr auf Rang drei.