Headcoach Jordan Neuman blickt im Interview auf das am Sonntag anstehende Auswärtsspiel gegen die Munich Ravens (29. Juni, 16.25 Uhr, Sportpark) voraus. Alles Weitere rund um Stuttgart Surge erfahrt Ihr hier: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/stuttgart-surge Stuttgart Surge hat das große Ziel in diesem Jahr beim ELF-Finale am 7. September in der heimischen MHP-Arena erstmals den Titel zu holen.