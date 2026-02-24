Der Senat 1 der Fußball-Bundesliga hat nach den Derby-Randalen vom 15. Februar die erwartet deftigen Strafen gegen Rapid ausgesprochen. Wie am Dienstag vermeldet wurde, erhielten die Grün-Weißen eine Geldstrafe von 100.000 Euro sowie Stadionteilsperren bei drei Top-Heimspielen gegen die Austria, Red Bull Salzburg, Sturm Graz oder den LASK. Rapid wird dagegen keinen Protest einlegen. Die „Veilchen“ müssen wegen nicht genehmigter Verwendung von Pyrotechnik 48.400 Euro bezahlen.