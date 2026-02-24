Der Senat 1 der Fußball-Bundesliga hat nach den Derby-Randalen vom 15. Februar die erwartet deftigen Strafen gegen Rapid ausgesprochen. Wie am Dienstag vermeldet wurde, erhielten die Grün-Weißen eine Geldstrafe von 100.000 Euro sowie Stadionteilsperren bei drei Top-Heimspielen gegen die Austria, Red Bull Salzburg, Sturm Graz oder den LASK. Rapid wird dagegen keinen Protest einlegen. Die „Veilchen“ müssen wegen nicht genehmigter Verwendung von Pyrotechnik 48.400 Euro bezahlen.
Sport Nach Derby-Eklat steht das Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus
24.02.2026 - 16:04 Uhr