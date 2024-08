Manuel Neuer beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das verkündete der 38-Jährige in einem Video bei Instagram. Der Torhüter des FC Bayern absolvierte über 100 Länderspiele, mehr als die Hälfte davon als Kapitän. Seinen Höhepunkt im DFB-Trikot erlebte er 2014 bei der WM in Brasilien.