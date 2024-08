Der Transfersommer in der zweiten Bundesliga ist fast vorbei und der 1. FCN hat ordentlich zugeschlagen. Aktuell zählt der Club bislang 11 Neuzugänge im Kader. Davon sogar vier aus der Bundesliga, wie zuletzt Julian Justvan von der TSG Hoffenheim. Nürnberg arbeitet also am gewünschten Kaderumbruch. Einige Neuzugänge sollen auch am Sonntag im Spiel gegen Darmstadt wieder zum Einsatz kommen.