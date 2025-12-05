Die zweite Saison des Champions of the Future Academy Program 2025 endete vom 1. bis 3. Dezember mit einem spektakulären Finale auf der Karting-Anlage des Al Forsan International Sports Resort in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Niccolo Perico (ITA) sicherte sich den Mini-Gesamtsieg souverän mit Erfolgen in beiden Finals von Al Forsan. Achilleas Peruzzi (UAE) kam ihm am nächsten, doch Perico holte klar den Titel 2025. In Final 1 gewann Zayne Burgess (USA) die U10-Wertung, während Francesco Lisignoli in Final 2 den U10-Sieg einfuhr. Trotz wechselhaften Wochenendes holte Wynn Godschalk (USA) den U10-Gesamttitel vor Burgess und Samar Chopra.