London erlebte am 28. und 29. November die erste Indoor-Ausgabe von Queen & King of the Court im Crystal Palace National Sports Centre. Bei den Frauen dominierte das niederländische Duo Katja Stam und Emi van Driel das Feld von Anfang bis Ende. Mit 22 Punkten in der ersten Runde und ohne nennenswerte Konkurrenz in den folgenden Runden sicherten sie sich direkt einen Platz im Finale. Mit dem Sieg im Finale sicherte sich Stam ihren vierten Queen & King of the Court-Titel.